Qwamplify : des résultats attendus en très forte hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qwamplify annonce sa marge brute (MB) annuelle pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 à 17,2 ME, en progression de 9,1%. Le chiffre d'affaires annuel atteint 24,9 ME, en hausse de 5,2%.

Le résultat d'exploitation (REX) est attendu en très forte hausse, au minimum à 20% de la marge brute et 15% du chiffre d'affaires.

Aussi, le résultat net est attendu en très forte progression à plus de 10% du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, au 30 septembre 2019, la société disposait d'une trésorerie de 12 ME, dont une trésorerie propre en hausse de 13% à près de 5 ME, et ce malgré le remboursement de la dette bancaire à hauteur de 3 ME, laquelle est maintenant réduite à 8,5 ME.

Qwamplify annonce aussi prévoir le rachat des 15% du capital d'Advertise Me d'ici fin décembre 2019 permettant ainsi de détenir 85% du capital de la société. Pour rappel, la société Qwamplify détient une participation de 25,6% au sein de la société Bilendi représentant, à date, une valeur d'environ 10 ME.

Enfin, la société informe également que Vincent Bazi (représentant de Nexstage), qui avait été nommé administrateur lors de la dernière Assemblée Générale a démissionné de sa fonction et vient de quitter le Conseil d'Administration.