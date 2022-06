Qwamplify : de solides résultats au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Qwamplify a légèrement baissé pour atteindre 15 millions d'euros (-4,7%). La marge brute s'élève à 10,3 ME, en baisse de -0,4 ME, impactant d'autant le résultat d'exploitation. Celui-ci atteint 1,6 ME, à 15,6% de la marge brute.

Outre la rétractation de la marge brute, le résultat est majoritairement affecté par une hausse de 0,4 ME (+6,7%) des salaires et charges associées, due aux recrutements liés à la forte croissance de 2021 et à la volonté d'accélérer les investissements dans la croissance future. Le résultat net part du Groupe atteint 0,9 ME, à 8,6% de la marge brute. Il intègre un résultat exceptionnel de -0,1 ME et des intérêts minoritaires pour -0,2 ME.

Avec une marge brute d'autofinancement solide à 1,2 ME, la trésorerie brute reste à un niveau élevé, soit à 14 ME, en baisse de 1,8 ME. La trésorerie nette propre reste très solide avec un niveau de 4,2 ME.

Perspectives

Du fait d'une bonne dynamique de commandes et de gains de nouveaux clients au cours du 2è et 3è trimestre, le Groupe anticipe un 3è et 4è trimestres plus dynamiques. Aussi, les résultats du second semestre devraient rester solides et dépasser les 15% de la marge brute (10% du CA), et ce, malgré le recrutement en cours de profils seniors pour renforcer la commercialisation de l'offre 360o, et la hausse des dépenses marketing.

Post clôture, le Groupe a, comme prévu, finalisé le rachat des derniers 15% de la société Advertise Me (Qwamplify Performance) qu'il ne détenait pas encore. Avec désormais 100% du capital de la société et plus aucun autre intérêt minoritaire en circulation, le Groupe devrait afficher un RNPG en hausse au second semestre versus le semestre précédent. Ce rachat est majoritairement financé par un nouvel emprunt de 2 ME ainsi que par des titres auto détenus.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : "Je suis confiant pour le second semestre durant lequel nous devrions enregistrer une hausse d'activité vouée à se poursuivre en 2023. Par ailleurs, cette dynamique pourrait s'accélérer avec la recherche de nouvelles cibles qui viendraient compléter notre offre digitale".