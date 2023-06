Qwamplify : baisse de 30% du résultat net

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022/2023, le chiffre d'affaires de Qwamplify a progressé pour atteindre 16,4 ME, soit +9,4%, alors que la Marge Brute s'est élevée à 10,1 ME, en légère baisse de 0,1 ME.

Le Résultat d'exploitation atteint 1,05 ME, à 10,3% de la Marge Brute, en baisse de 34%.

Ce résultat est majoritairement affecté par une hausse de 1 ME des salaires et charges associées, due notamment au renforcement de la direction du groupe et à l'intégration de l'agence Bespoke, acquise en juillet 2022 avec une quinzaine de collaborateurs.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 0,6 ME, à 6,1% de la Marge Brute en baisse de 30%.

La trésorerie nette reste solide à 3,8 ME.

Malgré une bonne dynamique de commandes et le gains de nouveaux clients au cours du 1er semestre, la société anticipe un second semestre plus tendu, toujours dû à une forte rétraction des activités emailings et coregistration ainsi qu'à une baisse de certains budgets de retailers.

Malgré tout, la société confirme viser un résultat d'exploitation annuel minimum de 10% de la Marge Brute.