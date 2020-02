Qwamplify a cédé tous ses titres Bilendi à 10 Euros !

Qwamplify a cédé tous ses titres Bilendi à 10 Euros !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le premier actionnaire de Bilendi, Qwamplify a cédé l'intégralité de ses titres soit 1.030.278 titres pour un montant de 10,3 ME soit 10 Euros par titre.

Ces titres avaient été acquis entre juillet et septembre 2015 pour environ 3,9 ME. L'achat de ces titres a été financé par emprunt amortissable dont la somme restant due au 30 septembre 2019 était de 2,8 ME.

Cette somme sera intégralement remboursée avec le fruit de cette cession. Le Groupe réalise ainsi une plus-value de plus de 6,4 ME et réduit à nouveau ainsi sa dette bancaire de 33% qui passe de 8,4 ME au 30/9 à 5,6 ME aujourd'hui.

Le Groupe ne détient plus de titres Bilendi.

On se rappelle que cette participation avait créé quelque remous au printemps 2019, lors de l'AG de Bilendi, Qwamplify souhaitant, notamment, faire voter la distribution d'un dividende exceptionnel.