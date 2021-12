Qwamplifiy : bonne dynamique de marge

(Boursier.com) — Au cours du 4e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de Qwamplify progresse de 4,1% et atteint 6,8 millions d'euros. La marge brute progresse de +1,3% et atteint 4,8 ME. La croissance du 4ème trimestre ralentit du fait d'une base défavorable, le 4ème trimestre 2020 dernière ayant connu une forte reprise d'activité post confinement.

La marge brute annuelle atteint 21 ME, en croissance de +21,4% (19,4 ME à +11,9% à périmètre comparable).

Compte tenu de la croissance de 21,4% de la marge brute et d'une maîtrise de ses coûts, le Groupe Qwamplifiy confirme anticiper une hausse du taux de marge opérationnelle. Il s'attend à un résultat d'exploitation en forte hausse au titre de l'année 2021.

"Le Groupe a continué sa croissance organique au cours du dernier trimestre 2021 et fait une année historique à 31 ME de CA avec près de 12% de croissance organique. Notre stratégie 360o de one stop shop digital x activation démontre sa pertinence. Nos résultats opérationnels seront excellents. Je reste confiant sur la poursuite de notre croissance en 2022, même si celle-ci devrait ralentir en particulier au 1er semestre avec un effet de base défavorable, notamment sur le périmètre Activation. Le Groupe devrait commencer à profiter de sa stratégie digitale 360o, en particulier avec le renforcement des équipes et des investissements marketing lancés en avril", commente Cédric Reny, PDG et fondateur.