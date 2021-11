Quid de l'éviction de l'indice MSCI pour Atos ?

(Boursier.com) — Le 11 novembre dernier, MSCI annonçait les changements à venir dans la composition de son indice MSCI Global World. Ces modifications seront effectives le 30 novembre...

Sortie d'Atos et de Scor.

En France, Euronext intègre l'indice tandis que Scor et Atos en sont exclus. On constate que l'action Euronext concède 5% depuis le 11/11, Scor est à -1% tandis que Atos recule de près de 15%...

Nettoyage des portefeuilles.

Il semble donc difficile d'expliquer le repli de l'ESN par la seule magie de l'effet MSCI... D'autres éléments sont probablement à prendre à compte comme les mouvements des hedge funds, un phénomène de lassitude et le nettoyage des portefeuilles à l'approche de la fin d'année. Dans cette période, les gérants ont en effet tendance à céder les titres qui ont le plus souffert pour qu'ils n'apparaissent plus dans les reportings à fin décembre...