Questel : acquisition de NovumIP, avec le soutien d'Eurazeo Capital, IK Investment Partners et RAISE Investissement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Questel , leader mondial des logiciels et services technologiques de gestion de la propriété intellectuelle, offrant une plate-forme intégrée et complète de logiciels et de services couvrant l'intégralité du cycle de vie de l'innovation, a annoncé aujourd'hui avoir signé le rachat de NovumIP, groupe mondial de technologie de propriété intellectuelle, composé de PAVIS et de Novagraaf, deux acteurs européens de premier plan dans la gestion des annuités de brevets et le renouvellement de marques.

Cette acquisition renforcera la présence de Questel dans la chaîne de valeur de la propriété intellectuelle en lui permettant d'offrir à ses clients mondiaux une gamme complète de solutions, et reflète également les ambitions de Questel d'élargir en permanence sa proposition de valeurs pour de tels clients. L'intégration de la gestion des annuités à l'offre de solutions existantes de Questel, avec notamment sa plate-forme de gestion d'actifs intellectuels, constituera un ajout majeur pour les clients à la recherche d'une solution unique, capable de gérer toute leur activité de propriété intellectuelle.

Les sociétés d'investissement Eurazeo Capital, IK Investment Partners et RAISE Investissement contribueront à financer le rachat de NovumIP. Une fois l'opération réalisée Eurazeo et le fonds IK IX investiront chacun un montant complémentaire d'environ 150 millions d'euros et continueront à détenir conjointement une participation majoritaire dans Questel. Par ailleurs, Paragon Fund III, société affiliée à l'actionnaire majoritaire de NovumIP, procédera à un investissement et deviendra investisseur financier de Questel.

Les informations financières définitives feront l'objet d'une publication à l'issue de la transaction. L'opération est soumise à l'approbation définitive de l'Autorité allemande de surveillance financière (BaFin) ainsi que des autorités de la concurrence.

Cette acquisition illustre l'engagement d'Eurazeo Capital, d'IK Investment Partners et de RAISE Investissement à accompagner l'équipe de direction de Questel dans sa stratégie d'expansion dans la chaîne de valeur de la gestion de la propriété intellectuelle. Cette stratégie est soutenue par une forte croissance organique et une stratégie d'acquisition dynamique qui s'est déjà avérée efficace par le passé et jouera sans aucun doute un rôle primordial pour permettre à Questel de continuer à élargir sa présence géographique à l'avenir, tout en proposant à ses clients un ensemble de solutions complètes.

L'acquisition de NovumIP fait suite aux acquisitions récentes par Questel d'innosabi, société d'innovation SaaS basée en Allemagne, et de doeLEGAL, société américaine de logiciels de gestion juridique des entreprises. Cette série d'acquisitions constitue un jalon essentiel dans l'évolution de Questel.