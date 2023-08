Quels sont les derniers investissements de Warren Buffett ?

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, a dévoilé ses différentes positions à fin juin, avec des prises de participations notables sur trois spécialistes de la construction de logements, à savoir Lennar, D.R. Horton et NVR, dont les titres sont évidemment attendus en hausse sur la cote américaine ce jour. En fin de deuxième trimestre, Berkshire avait donc une position de l'ordre de 17 millions de dollars sur Lennar, 71 millions sur NVR et surtout 726 millions de dollars sur D.R. Horton, avec près de 6 millions de titres. Berkshire n'a initié que trois positions durant le trimestre. Le groupe de Buffett a en revanche allégé fortement certaines 'poses', comme sur l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard - avec une part réduite de 70% - ou sur le constructeur automobile General Motors - baisse de 45% de la participation.

Berkshire Hathaway s'est renforcé sur le dossier Capital One Financial durant le deuxième trimestre 2023, à 12,5 millions de titres soit une hausse de 26%. Cette participation au capital de la banque de Virginie vaut désormais environ 1,4 milliard de dollars. La position avait été établie durant le premier trimestre en profitant de la correction sectorielle de mars suite à l'affaire Silicon Valley Bank.

Le portefeuille equity de Berkshire à fin juin totalisait environ 350 milliards de dollars. La firme a acquis pour environ 4,6 milliards de dollars d'actions durant le trimestre, mais elle a aussi et surtout cédé des titres, notamment en sortant complètement du dossier McKesson, ou en allégeant fortement Activision Blizzard, GM, Celanese (-39%) ou Globe Life (-60%). La participation au capital du groupe pétrolier Chevron a été réduite de 7%, mais celle concernant le groupe d'exploration et production Occidental Petroleum a été augmentée de 7%... Globalement, Berkshire a donc vendu pour près de 13 milliards de dollars d'actions, les cessions totales dépassant largement le montant des achats. La montagne de cash de la firme d'Omaha s'est ainsi accrue encore de 13%, quasiment au plus haut à 147 milliards de dollars, ce qui signale sans doute que Buffett et ses équipes ont du mal à trouver de bonnes affaires.

Enfin, la firme reste fidèle à Apple, qui représentait en fin de trimestre près de la moitié du portefeuille actions de Berkshire, soit environ 178 milliards de dollars, 27 milliards de dollars de plus qu'à fin mars. La firme de Buffett détenait près de 6% du capital du groupe californien à la pomme, première capitalisation mondiale, à fin juin.