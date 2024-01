Quares Residential Investment et Nextensa annoncent l'acquisition du nouvel immeuble résidentiel Imperial sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles

(Boursier.com) — Quares Residential Investment et Nextensa annoncent l'acquisition réussie du nouvel immeuble résidentiel Imperial sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. L'acte notarié pour la vente de l'immeuble entier a été passé le 29 décembre 2023 et l'achèvement est prévu pour le dernier trimestre de 2024.

L'acquisition marque une nouvelle étape dans la croissance et le développement du portefeuille immobilier de Quares Residential Investment et s'inscrit dans le cadre des activités de vente commerciale de Nextensa.

Imperial, situé dans un nouveau quartier de la ville sur le site historique de Tour & Taxis, abrite 13 appartements économes en énergie, de une à quatre chambres à coucher, et se caractérise par une conception réfléchie du bureau d'architecture Sergison Bates et par un caractère durable. Le bâtiment fait partie de la deuxième phase du projet Park Lane, qui comprend 346 appartements répartis dans 11 bâtiments compacts. Au total, plus de 60 % de ces unités résidentielles ont déjà été réservées ou vendues.

"Nous sommes ravis de cette collaboration avec Quares, à qui nous vendons pour la première fois un immeuble d'appartements dans son intégralité. Cette vente confirme que le projet Park Lane et le concept du quartier du quart d'heure à Tour & Taxis fonctionnent" explique Michel Van Geyte, CEO de Nextensa.

Grâce à cette acquisition, Quares Residential Investment renforce sa position d'investisseur ambitieux dans l'immobilier résidentiel durable et confirme son engagement à fournir des logements de qualité et abordables au marché locatif belge.

"L'acquisition du bâtiment Imperial, développé par Nextensa, est une étape importante pour Quares Residential Investment et s'inscrit dans notre stratégie à long terme visant à donner à un millier de familles l'accès à un logement locatif durable et abordable d'ici 2030" déclare Romeo Mercken, responsable de Quares Investment Services.