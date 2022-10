Quantum Genomics : vive hausse

(Boursier.com) — Quantum Genomics bondit de près de 5% à 3,2 euros au lendemain de son point semestriel. La biotech a fait état d'un résultat d'exploitation de -9,6 ME à fin juin pour des produits d'exploitation de 2,9 ME (2,7 ME un an plus tôt). La trésorerie disponible atteint 19,5 ME, tandis que les dettes financières sont de 3 ME. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 ME accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 ME obtenu auprès de BPIFrance.

Quantum Genomics finance ainsi ses activités jusqu'au 2e trimestre 2023. Cet horizon de trésorerie ne tient pas compte de paiements que pourraient percevoir la société dans le cadre de la signature de nouveaux contrats de licence, notamment pour les Etats-Unis et l'Europe.

Bryan Garnier a par ailleurs débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et une cible de 13 euros. Hier, Portzamparc avait intégré le titre dans sa 'high five list' du mois d'octobre.