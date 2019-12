Quantum Genomics : un premier partenariat régional très attendu

(Boursier.com) — Genesta Equity Research a mis à jour sa recommandation sur la biotech Quantum Genomics, toujours conseillée à "Achat Fort" avec un objectif de cours ajusté de 16,47 euros à 15,04 euros avec la prise en compte de l'augmentation du nombre total d'actions.

L'analyste souligne qu'avec près de 17,4 ME en banque (à fin juin 2019), Quantum s'achemine vers la signature d'un premier partenariat avec un laboratoire pharmaceutique sur le développement en Amérique Latine du firibastat. "Il y a fort à penser que le partenaire devra prendre une part non négligeable du développement final du firibastat (tout ou partie des coûts de phase III et d'enregistrement auprès des différentes agences réglementaires) avec en plus la responsabilité de la commercialisation de la molécule sur le marché sud-américain", estime l'analyste.

Genesta Equity Research ajoute que Quantum devra à termes nouer d'autre partenariats régionaux,notamment dans des zones où la prévalence et l'incidence de l' 'hypertension artérielle résistante sont importants (Chine, Asie Pacifique, Europe, Etats-Unis). L'analyste admet aussi que Quantum devra probablement lever des fonds complémentaires entre la mi et la fin 2020.