Quantum Genomics souhaite se rapprocher ExactCure

(Boursier.com) — Quantum Genomics est entrée en négociation exclusive en vue d'un rapprochement avec ExactCure, HealthTech française développant un dispositif d'intelligence artificielle permettant d'adapter la prise des médicaments au profil de chaque individu. L'entité résultante deviendrait une des premières sociétés en Santé Digitale cotée sur Euronext Growth.

ExactCure a développé un dispositif médical qui est un logiciel couplant intelligence artificielle et modélisation biomathématique. Ce dispositif, qui dispose d'un marquage CE, permet de créer pour chaque patient un Jumeau Numérique en fonction d'un certain nombre de caractéristiques spécifiques à chaque patient (âge, poids, sexe, fonction rénale, fonction hépatique, mutations génétiques, traitements). Ce Jumeau Numérique permet de simuler le comportement qu'aura le médicament lorsqu'il sera pris par le patient (concentration sanguine, pharmacocinétique et pharmacodynamique, interactions avec d'autres médicaments). L'objectif est d'éviter les surdosages et les sous-dosages médicamenteux, ainsi que les interactions médicamenteuses.

Dans le cadre de la commercialisation de ce dispositif, ExactCure cible notamment les laboratoires pharmaceutiques et CRO, pour lesquels la simulation médicamenteuse personnalisée peut représenter un atout sur le plan économique.

Ce rapprochement a pour ambition de faire du Jumeau Numérique d'ExactCure un incontournable du bon usage médicamenteux dans l'écosystème de santé, depuis l'industrie pharmaceutique jusqu'aux structures de soin en passant par les assurances.

La rupture technologique qu'offre ExactCure lui a permis de lever 7 millions d'euros depuis sa création, dont 2,2 ME lors du Concours d'innovation i-Nov et 1,4 ME dans le cadre du Plan France 2030.

L'innovation technologique proposée par ExactCure, l'apport financier et la cotation en bourse de Quantum Genomics ainsi que la complémentarité du savoir-faire des équipes, sont autant d'atouts qui doivent permettre au nouvel ensemble de s'imposer comme un incontournable des laboratoires pharmaceutiques et de l'écosystème de santé.

Le rapprochement de Quantum Genomics et d'ExactCure permettra :

- d'accélérer le déploiement du dispositif de simulation médicamenteuse personnalisée vers les fournisseurs de solutions médicales, les assurances santé et les laboratoires pharmaceutiques.

- de poursuivre l'implémentation du dispositif c'est-à-dire : passer de 5.200 médicaments simulés à 10.000 médicaments simulés ; intégrer une fonctionnalité de détection des interactions multi-médicamenteuses.

Actuellement, Otium Capital et Jean-Philippe Milon détiennent respectivement 11,6% et 2,2% du capital de Quantum Genomics. Frédéric Dayan, Sylvain Benito, Fabien Astic et OneRagtime détiennent respectivement 39,5%, 17,6%, 13,4% et 16,7% du capital (fully diluted) d'Exactcure.