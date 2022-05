Quantum Genomics : Sarah Merlen Boulenger vient renforcer l'équipe

(Boursier.com) — Quantum Genomics renforce son équipe avec la nomination de Sarah Merlen Boulenger en tant que Responsable des Affaires Règlementaires.

Sarah Merlen Boulenger rejoint Quantum Genomics pour préparer le dossier d'enregistrement du firibastat dans le traitement de l'hypertension difficile à traiter et résistante, et mettre en oeuvre la stratégie opérationnelle de soumission des demandes de mise sur le marché prioritairement aux Etats-Unis et en Europe, puis dans les différents territoires ciblés par les laboratoires pharmaceutiques partenaires de l'entreprise.

En particulier, Sarah Merlen Boulenger a occupé différents postes au sein des services d'Affaires Règlementaires de Sanofi, d'Ethypharm en France et aux Etats-Unis.