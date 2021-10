Quantum Genomics : résultats semestriels et calendrier confirmé pour le firibasat

(Boursier.com) — Quantum Genomics a facturé et encaissé 2,3 ME de redevances au premier semestre 2021, correspondant aux paiements initiaux (" upfront payments ") des contrats de partenariat signés en Corée du Sud, en Grèce et au Canada. Le montant total des paiements encaissés sur les exercices 2020 et 2021 atteint 4,3 ME.

Pour les six premiers mois de l'exercice 2021, les produits d'exploitation s'élèvent à 2,7 ME contre 0,4 ME un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'établit à -7,2 ME, contre -5,9 ME à fin juin 2020. Quantum précise que les charges de personnel restent maitrisées tandis que l'avancement des études cliniques conduit logiquement à une hausse des charges d'exploitation.

Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 1,2 ME, le résultat net est de -6,2 ME au 30 juin 2021. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -5,7 ME sur la période. La trésorerie disponible était de 24,9 ME au 30 juin 2021, contre 27,2 ME au 31 décembre 2020, tandis que les dettes financières sont de 3 ME. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 ME accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 ME obtenu auprès de BPIFrance.

Quantum Genomics table sur des premiers paiements d'étapes (" milestones ") au deuxième semestre 2021 avec l'inclusion attendue des premiers patients en Corée du Sud et à Taïwan dans l'étude REFRESH.

Pour rappel, l'étude REFRESH, étude pivotale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, a pour objectif de démontrer la sécurité à long terme du produit ainsi que son efficacité à 3 mois, après une prise unique quotidienne de 1000 mg. Le recrutement du 1er patient est intervenu au mois de juillet dernier. Cette étude est menée conjointement avec les sociétés DongWha et Orient EuroPharma, conformément aux accords de partenariat signés respectivement pour la Corée du Sud et pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Les résultats intermédiaires de cette étude, qui permettent le dépôt du dossier de demande de mise sur le marché auprès de la FDA, devraient être disponibles mi-2023.

En ce qui concerne FRESH, étude d'efficacité randomisée en double aveugle contre placebo, débutée peu de temps avant REFRESH et menée en partenariat avec Biolab Pharma, les recrutements de patients dans les centres brésiliens ont pris du retard en raison de la gravité de la situation sanitaire dans le pays. La situation est désormais stabilisée et la date de présentation des résultats de FRESH est désormais fixée au 2ème trimestre 2022. Les calendriers de ces deux études sont parfaitement alignés avec l'objectif d'une première mise sur le marché du firibastat fin 2023.

Dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, Quantum Genomics confirme ainsi son objectif de mise sur le marché fin 2023 du firibastat en prise unique quotidienne, formulation qui favorise une meilleure observance. Conformément aux discussions avec la FDA (" Food and Drug Administration "), le dépôt du dossier de mise sur le marché, qui devrait intervenir au 3ème trimestre 2023, sera réalisé sur la base des résultats intermédiaires de l'étude de Phase III REFRESH, soit après 6 mois de suivi.

Dans l'insuffisance cardiaque, Quantum Genomics a présenté fin août les résultats de QUORUM, étude de Phase IIb. Ces résultats ont démontré l'efficacité et la bonne tolérance de firibastat, en particulier chez les patients sévères avec une fraction d'éjection inférieure à 50%. Ces résultats ouvrent la voie à une étude clinique de phase III chez ces patients sévères. Le protocole de cette étude est en cours d'élaboration avec le comité d'experts de Quantum Genomics. Il sera ensuite discuté et validé avec le laboratoire pharmaceutique partenaire qui accompagnera cette Phase III et la commercialisation du firibastat sur cette indication.

" Notre ambition affirmée est de lancer la phase de commercialisation du firibastat dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante, dès la fin de l'année 2023. D'ici là, nous restons pleinement mobilisés sur la recherche de nouveaux partenaires, en particulier pour entrer en phase III dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, et nous continuons d'explorer de nouveaux domaines thérapeutiques, en nous appuyant sur le potentiel de notre plateforme technologique construite autour des BAPAIs et sur le savoir-faire de nos équipes ", confirme Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.