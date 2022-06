Quantum Genomics renforce son Comité Scientifique et Clinique

(Boursier.com) — Quantum Genomics a nommé de nouveaux membres au sein de son Comité Scientifique et Clinique. Le Professeur George L. Bakris (Chicago, US), Le Professeur Gregory Y. H Lip (Liverpool, UK) et le Professeur Atul Pathak (Monaco) rejoignent désormais le Professeur Keith C. Ferdinand et le Professeur Alexandre Persu dans le comité.

"Nous sommes très heureux d'annoncer la composition de notre nouveau Comité Scientifique et Clinique qui reflète l'état de maturité de la société. Firibastat est désormais proche de sa mise sur le marché et nous devons nous appuyer sur des experts cliniciens proches des pratiques et impliqués dans les recommandations scientifiques et les sociétés savantes", a annoncé Lionel Ségard, Président de Quantum Genomics.

Rappelons que le rôle du Comité Scientifique et Clinique est de conseiller Quantum Genomics sur son plan de développement clinique et ses stratégies d'enregistrement dans les indications actuelles de firibastat (Hypertension artérielle difficile-à-traiter et résistante et insuffisance cardiaque), mais aussi de faire des recommandations sur les développements futurs de la classe des BAPAIs.