Quantum Genomics : renforce ses droits de propriété industrielle aux Etats-Unis et en Australie

(Boursier.com) — Quantum Genomics renforce la propriété industrielle autour des inhibiteurs de l'aminopeptidase A avec la délivrance de nouveaux brevets protégeant son second candidat-médicament, QGC606. L'office américain des brevets et des marques (USPTO) vient de transmettre son accord pour délivrer un brevet issu de la demande NoUS 17/437,862, déposée le 10 septembre 2021. En outre, l'office australien des brevets a validé la délivrance du brevet AU2020235216 sans modification de la demande déposée le 17 août 2021.

Ces deux nouveaux brevets protègent aux Etats-Unis et en Australie jusqu'en mars 2040, une nouvelle série chimique d'inhibiteurs de l'aminopeptidase A cérébrale et plus particulièrement le candidat-médicament QGC606, ainsi que toute composition pharmaceutique comprenant l'un de ces inhibiteurs comme principe actif, pour un usage thérapeutique dans le traitement de pathologies cardiovasculaires.

Fabrice Balavoine, Directeur Recherche & Développement de Quantum Genomics, commente : "Ces nouveaux brevets sont une nouvelle preuve de notre savoir-faire et de notre expertise dans la conception et le développement d'innovations thérapeutiques. L'examen de ces demandes a été particulièrement rapide et n'a fait l'objet d'aucune objection majeure ce qui nous rend particulièrement confiants pour obtenir prochainement des brevets avec des revendications similaires dans le reste du monde et garantir ainsi une solide protection industrielle du QGC606 et de son utilisation thérapeutique".