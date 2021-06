Quantum Genomics : rendez-vous le 27 août pour l'Étude QUORUM

(Boursier.com) — Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter et l'insuffisance cardiaque, présentera les résultats de l'étude clinique de phase IIb QUORUM dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde le 27 août 2021 à 10h30 CEST.

QUORUM (QUantum Genomics QCG001 Or Ramipril after acUte Myocardial infarction to prevent left ventricular dysfunction) est une étude multicentrique, multinationale, randomisée en double-insu visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du firibastat par rapport à celles du ramipril, choisi comme traitement de référence.

Les résultats de l'étude seront présentés lors de la session "Late Breaking Trials in ACS" du congrès de l'ESC (European Society of Cardiology) par l'investigateur principal, le Professeur Gilles Montalescot.