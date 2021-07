Quantum Genomics : présentation des effets du QGC606 dans un modèle expérimental d'insuffisance cardiaque

Quantum Genomics : présentation des effets du QGC606 dans un modèle expérimental d'insuffisance cardiaque









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la présentation des résultats précliniques de son produit QGC606 dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde par le Dr. Catherine Llorens-Cortes lors des sessions "Late Breaking Basic & Translational Science" du congrès annuel de la Société Européenne de Cardiologie.

QGC606 est une nouvelle prodrogue d'un puissant inhibiteur de l'aminopeptidase A sélectionné par Quantum Genomics. L'étude des effets du QGC606 sur la fonction cardiaque chez la souris après infarctus du myocarde induit par ligature de l'artère coronaire gauche, a été réalisée dans le laboratoire INSERM "Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et Cardiovasculaire" dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortes au Collège de France en collaboration avec Quantum Genomics.

Détails de la présentation orale

Titre : Comparison of QGC606, a novel orally active brain-penetrating aminopeptidase A inhibitor prodrug with firibastat and ramipril for treating heart failure following myocardial infarction

Session : Late Breaking Basic & Translational Science

Présidence : Stefanie Dimmeler (Goethe University Hospital - Frankfort, Allemagne)

Date : 28 août 2021

Heure : 9:30 - 10:15 CET.