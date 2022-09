Quantum Genomics : présentation à suivre !

(Boursier.com) — Quantum Genomics annonce la présentation des résultats de son étude de phase III FRESH, dans l'HTA difficile à traiter et résistante, dans la session 'Late-breaking trials' au congrès annuel de l'American Heart Association (AHA) à Chicago. Les résultats de l'étude de phase III FRESH seront présentés le 4 novembre par l'investigateur principal de l'étude, le Pr Bakris, Professeur de Médecine et Directeur de 'l'AHA2 comprehensive hypertension center' de l'Université de Chicago.

Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics, ajoute : "La présentation des résultats de l'étude FRESH dans le cadre d'un congrès aussi prestigieux que celui de l'American Heart Association démontre une fois de plus l'intérêt de la communauté scientifique pour une nouvelle classe thérapeutique, comme celle représentée par le firibastat, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, pathologie où il n'existe que peu ou pas d'alternative thérapeutique". Ces résultats de l'étude FRESH, présentés au congrès de l'AHA, constitueront "une première étape clé vers le dépôt du dossier d'enregistrement auprès des autorités américaines et européennes".

L'étude FRESH est la première étude pivot de phase III ayant pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance du firibastat dans le traitement de l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante. 515 patients éligibles, atteints d'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante, ont été randomisés dans 69 hôpitaux répartis en Europe, au Canada, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Le recrutement de l'étude REFRESH, seconde étude-pivot de phase III d'efficacité et de sécurité à long terme, avec la formulation une fois par jour du firibastat, se poursuit.