Quantum Genomics : premier patient aux Etats-Unis dans l'étude REFRESH

(Boursier.com) — Quantum Genomics annonce aujourd'hui le recrutement du premier patient aux Etats-Unis dans l'étude REFRESH (Randomized study of Extended treatment with Firibastat in treatment-RESistant Hypertension) dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante.

Cette étude est menée conjointement avec les sociétés DongWha et Orient EuroPharma, conformément aux accords de partenariat signés respectivement pour la Corée du Sud et pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle Zélande.

L'étude multicentrique, multinationale recrutera 750 patients atteints d'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante dans 96 centres en Europe, en Russie, au Canada, aux Etats-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan.

Pendant une première période de 3 mois randomisée en double aveugle, les patients recevront soit du firibastat (1000 mg en une seule prise par jour), soit un placebo, en plus de leur traitement en cours. Le critère d'évaluation principal sera la réduction de la pression artérielle systolique mesurée automatiquement en cabinet médical (AOBP) par rapport à la valeur de départ. Cette période sera suivie d'une phase visant à vérifier la sécurité du produit sur une durée de 6 mois pouvant aller jusqu'à 12 mois pour 100 patients, données obligatoires pour l'enregistrement d'un traitement chronique.

Les résultats d'efficacité et de sécurité à 6 mois qui permettront le dépôt des demandes d'autorisations de mise sur le marché sont attendus pour mi-2023.