Quantum Genomics poursuit ses discussions pour de nouveaux partenariats

Quantum Genomics poursuit ses discussions pour de nouveaux partenariats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics a enregistré au premier semestre 2020 un résultat d'exploitation de -5,9 ME contre -5,3 ME un an plus tôt, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des investissements dans les essais cliniques à 3,9 ME contre 2,4 ME un an plus tôt, tandis que les charges de personnel sont en retrait. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 0,9 ME, le résultat net est de -5,1 ME au 30 juin 2020, contre -4,1 ME au 30 juin 2019.

La trésorerie disponible atteignait 13,2 ME au 30 juin 2020, contre 11,2 ME au 31 décembre 2019. La société estime disposer des ressources nécessaires pour poursuivre sereinement ses travaux de recherche, d'autant que la signature d'accords de partenariats renforce sa capacité de financement.

La fin de l'étude de Phase IIb QUORUM dans l'insuffisance cardiaque est désormais prévue pour la fin de l'année 2020. Dans l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter, Quantum Genomics est entré en Phase III et a annoncé le recrutement des premiers patients dans l'étude pivot FRESH (Firibastat in treatment-RESistant Hypertension). Toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues. L'étude est actuellement menée en Europe (France, Allemagne, Pologne, Espagne et République Tchèque), au Canada, aux États-Unis et en Amérique Latine, pour des résultats attendus fin 2021.

Dans la continuité des deux partenariats signés en Amérique Latine et plus récemment en Asie du Sud-Est, Quantum Genomics affirme poursuivre activement ses discussions avec d'autres laboratoires pharmaceutiques, notamment en Asie, afin de compléter sa couverture géographique.