Quantum Genomics participera à la Gordon Research Conference 2020 en février

Quantum Genomics participera à la Gordon Research Conference 2020 en février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics présentera des résultats précliniques du firibastat dans l'insuffisance cardiaque post ischémie myocardique lors du congrès scientifique Gordon Research Conference qui se tiendra du 8 au 14 février à Barga (Lucques, Italie).

Dr. Solène Boitard-Joanne, Département de Pharmacologie de Quantum Genomics, présentera des résultats précliniques du firibastat chez la souris après infarctus du myocarde, obtenus en collaboration avec l'équipe INSERM dirigée par le Dr. Catherine Llorens-Cortes au Collège de France. Ces résultats publiés récemment dans Journal of Molecular and Cellular Cardiology démontrent l'efficacité du firibastat pour améliorer la fonction cardiaque et empêcher l'apparition d'une insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde.

La présentation orale est programmée le dimanche 9 février au matin.