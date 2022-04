Quantum Genomics : objectif ajusté

(Boursier.com) — Quantum Genomics corrige de près de 15% à 2,45 euros ce mercredi, alors que l'entreprise biopharmaceutique a annoncé le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au profit d'une catégorie de personnes au sens de l'article L.225-138 du code de commerce qui permet à la Société de lever environ 15,6 ME. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 2,44 euros.

Quantum Genomics se dote ainsi de nouveaux moyens financiers pour poursuivre le développement du firibastat et explorer de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs.

"Avec une trésorerie de 5,1 ME au 31/03/2022 et un deal qui ne vient pas la société disposait de moins de 6 mois de visibilité financière, cette augmentation de capital n'est donc pas une surprise" commente Portzamparc. "En revanche, le décalage, encore une fois du calendrier clinique et a fortiori le deal sur les régions Europe et USA est un revers pour le news flow de la société... En sus de l'augmentation de capital, nous prenons en compte ce décalage de calendrier dans notre modèle de valorisation en décalant l'"upfront" de 29 ME que nous attendions en 2022 à 2023. Nous ajustons ainsi notre objectif de cours à 10 euros, contre 13 euros auparavant" conclut l'analyste.