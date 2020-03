Quantum Genomics : met en place un financement auprès de Negma

(Boursier.com) — Quantum Genomics annonce la mise en place d'un financement, constitué d'un prêt d'un montant maximal de 8 millions d'euros et d'une émission de bons de souscription d'actions, réalisée dans le cadre d'un accord conclu avec Negma Group Ltd en date du 26 mars. Ce financement sera renouvelable deux fois d'un commun accord entre Quantum Genomics et Negma Group Ltd et permettra, le cas échéant, de financer Quantum Genomics à hauteur d'un montant total maximal de 24 millions d'euros. Ce financement permet de mettre fin à la ligne de financement en fonds propres structurée et garantie par Kepler Cheuvreux.