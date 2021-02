Quantum Genomics : le partenaire Orient EuroPharma a pris une participation minoritaire

(Boursier.com) — Quantum Genomics a annoncé l'entrée à son capital d'Orient EuroPharma (OEP) qui a souscrit ce mardi à une augmentation de capital réservée d'un montant de 870.000 euros, à un prix de 4,83 euros par action, correspondant à la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse, sans décote associée. Les actions émises sont assorties d'une période de conservation obligatoire (lock-up) de 3 ans.

En septembre dernier, OEP et Quantum Genomics avaient annoncé la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration pour développer et commercialiser le candidat médicament firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le prolongement de cet accord, OEP a ainsi acquis une participation minoritaire au capital de Quantum Genomics, renforçant ainsi la coopération entre les deux sociétés.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le au plus tard le 25 février 2021.