Quantum Genomics lance une augmentation de capital réservée d'environ 15 ME

(Boursier.com) — Quantum Genomics a annoncé le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 15 ME dont l'objectif est d'assurer le financement de toutes les activités permettant la mise sur le marché du firibastat, et d'explorer de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs.

Otium Capital, le family office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, fondateur de SmartBox Group, qui avait déjà souscrit 4 ME lors de la dernière augmentation de capital de décembre 2020, s'est engagé à souscrire un minimum de 10 ME dans le cadre de l'opération, au prix maximum de 2,8 euros par action. Vatel Capital s'est également engagé à souscrire entre 2 et 2,5 millions d'euros dans le cadre de l'opération.

Parallèlement à l'élaboration, dès décembre 2021, d'un accord de licence et de production exclusif avec Quantum Genomics, le laboratoire Gulf Pharmaceutical Industries Julphar va souscrire concomitamment ce jour à une autre augmentation de capital réservée d'un montant de 2 millions de dollars au même prix de souscription. Les actions émises sont assorties d'une période de conservation obligatoire d'un an. Quantum et Julphar renforcent ainsi leur coopération pour commercialiser le firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.

Quantum précise que le programme de développement du firibastat, actuellement en Phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, suit son cours avec l'objectif d'un premier enregistrement fin 2023. Quantum Genomics a donc priorisé ses activités de recherche sur cette première indication et la société a constitué une équipe de premier plan pour mener à bien cette étape-clé de son développement, comme l'illustre la nomination récente de Stéphane Cohen en tant que Directeur des Opérations Globales. Ainsi, malgré les restrictions sanitaires et l'impact de la pandémie de Covid-19, le dernier patient de l'étude FRESH, étude d'efficacité randomisée en double aveugle contre placebo, devrait être recruté dans les tous prochains jours, pour des résultats qui seront désormais publiés fin octobre 2022. L'étude se déroule sous la surveillance d'un comité indépendant de revue des données (IDMC) et aucun évènement indésirable grave de nature à entraîner une modification du protocole n'a été rapporté.

L'étude de Phase III REFRESH a été lancée au 1er semestre 2021 avec l'objectif de démontrer l'efficacité à 3 mois de firibastat en une prise quotidienne, ainsi que la sécurité à long terme (6 à 12 mois). C'est sur la base des résultats intermédiaires de cette étude, attendus mi-2023, que le dossier de mise sur le marché du firibastat sera déposé au 3ème trimestre 2023, conformément au plan.

Dans l'indication insuffisance cardiaque, à la suite des résultats de QUORUM annoncés en août 2021, la recherche d'un partenaire pour accompagner les prochaines activités du développement se poursuit en parallèle de la finalisation du plan de développement avec les Autorités Réglementaires.

Sur la base de sa trésorerie de 5,1 ME au 31 mars 2022, des engagements de souscription reçus à date pour minimum 12 ME et de l'investissement de Julphar pour 2 M$ (soit environ 1,87 ME), Quantum Genomics se dit en mesure de faire face à ses engagements financiers jusqu'à la fin du premier trimestre 2023.