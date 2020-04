Quantum Genomics : impact de la crise sanitaire sur les activités

Quantum Genomics : impact de la crise sanitaire sur les activités









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics fait le point sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur ses activités de recherche clinique. En association avec tous ses partenaires (fournisseurs, prestataires, Clinical Research Organizations), Quantum Genomics prend "toutes les mesures nécessaires pour maintenir ses activités de développement clinique avec, comme priorité absolue, la sécurité de son personnel et celles des patients recrutés".

Les Autorités de Santé Européennes et Américaines ont émis des recommandations pour la conduite des essais cliniques pendant cette période de crise avec comme objectif de permettre aux personnels de santé de se concentrer sur la prise en charge des patients Covid-19, de s'assurer de la sécurité des patients inclus dans les études cliniques et de préserver la validité de leurs résultats. Quantum Genomics s'attache à "respecter scrupuleusement ces recommandations". La société a également mis en place un dispositif pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières et la production de firibastat qui se fait en France.

Quantum Genomics a pris toutes les mesures pour permettre à l'ensemble de ses collaborateurs de continuer leurs activités en télétravail. "Tout le personnel est donc parfaitement opérationnel pour mener à bien les projets de développement", ajoute le groupe.

Concernant l'étude QGC001/1QG4 dans l'Insuffisance rénale sévère, l'étude inclut des patients insuffisants rénaux et des volontaires sains, recrutés dans un deuxième temps car devant présenter les mêmes caractéristiques que les premiers. Tous les patients insuffisants rénaux ont déjà été recrutés et traités. Le dosage du firibastat est en cours. 50% des volontaires ont déjà terminé l'étude mais le recrutement a été interrompu, conformément aux recommandations des autorités de santé dans le cadre d'étude de ce type. Afin de limiter l'impact de cette interruption des recrutements, une analyse intermédiaire sera conduite avec les données de tous les patients insuffisants rénaux ainsi que celles des volontaires déjà recrutés. Cette analyse intermédiaire permettra déjà de connaitre la cinétique de firibastat chez les insuffisants rénaux ; elle sera complétée et finalisée lorsque tous les volontaires sains auront été intégrés.

Sur l'étude QGC001/2QG4 (QUORUM) : Firibastat versus Ramipril après Infarctus du Myocarde, une partie des patients inclus dans l'étude ont déjà terminé leur suivi et toutes leurs évaluations ont été menées. Pour les patients en cours d'étude, les visites de suivi ont été réorganisées et transformées, le cas échéant, en visites téléphoniques. D'autre part, s'appuyant sur les nouvelles réglementations locales, Quantum Genomics a pu mettre en place un circuit permettant de proposer aux patients qui ne souhaitent pas se déplacer à l'hôpital de leur envoyer directement le traitement de l'étude à domicile. Tous les centres ont déjà reçu des stocks de sécurité du produit à l'étude. Les recommandations des Autorités de Santé concernant les essais cliniques pendant l'épidémie pour permettre aux personnels de santé de se concentrer sur les soins aux patients Covid-19, "pourraient néanmoins avoir un impact temporaire sur le rythme des inclusions". Dès à présent, pour compenser un éventuel ralentissement des inclusions et maintenir les délais prévus de l'étude, Quantum Genomics a décidé d'élargir l'étude à de nouveaux pays afin d'augmenter le nombre de centres investigateurs. La sélection des centres est déjà en cours de façon à ce qu'ils puissent être opérationnels dès la fin de la crise.

Concernant l'étude QGC001/3QG1 (FRESH) dans l'Hypertension artérielle résistante, la situation actuelle "n'a que peu d'impact". Les Autorités Réglementaires et les Comités d'Ethique aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis se sont organisés pour continuer à évaluer les essais cliniques, avec cependant une priorité donnée aux essais sur le Covid-19. Certains pays - dont le Canada - ont déjà approuvé l'étude. Tous les centres ont été sélectionnés, les produits et le matériel sont prêts à être expédiés. Les recrutements pourront débuter dès la fin de la crise et cette situation ne devrait donc pas avoir d'impact sur les délais de l'étude.