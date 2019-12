Quantum Genomics grimpe avec l'accord Biolab

(Boursier.com) — Quantum Genomics bondit de 8% environ à 3,45 euros dans un volume étoffé ce mardi. L'entreprise biopharmaceutique, spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, et Biolab Sanus Pharmaceutical, un des cinq plus grands laboratoires pharmaceutiques au Brésil, annoncent en effet la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration pour développer et commercialiser le firibastat en Amérique latine. Il s'agit du premier partenariat régional pour Quantum Genomics.

Selon les termes de l'accord, Biolab Sanus Pharmaceutical recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension artérielle en Amérique latine. Quantum recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) s'élevant à 21,2 M$, auxquels s'ajouteront des royalties sur les ventes. Biolab Sanus Pharmaceutical financera la partie clinique effectuée en Amérique Latine dans le cadre de l'étude pivot globale de phase III menée par Quantum Genomics dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante.

"Avec son portefeuille de plus de 140 produits et une forte concentration sur l'hypertension, Biolab Sanus Pharmaceutical est le partenaire idéal pour nous sur le marché latino-américain. Son importante force de vente en cardiologie permettra au firibastat, s'il est approuvé, de transformer le traitement de référence des patients souffrant d'hypertension artérielle dans toute l'Amérique latine et de créer de la valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires", a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics. "Nous sommes impatients d'inclure l'Amérique Latine dans notre étude globale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante".

Cleiton de Castro Marques, Directeur Général de Biolab Sanus Pharmaceutical, ajoute : "Les résultats de phase IIb du firibastat dans l'hypertension artérielle sont très encourageants. L'action du firibastat sur des populations historiquement difficiles à traiter, telles que les personnes âgées, obèses, noires et hispaniques, s'intègre parfaitement à notre portefeuille de médicaments en cardiologie et nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'offrir ce médicament porteur d'espoir à la communauté latino-américaine".