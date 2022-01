Quantum Genomics : François Pelen rejoint le conseil d'administration

(Boursier.com) — Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblant directement le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce l'arrivée du Dr. François Pelen en tant que membre indépendant de son Conseil d'administration, en remplacement de Lyse Santoro qui a démissionné pour raison personnelle. François Pelen est ophtalmologue, pharmacologue, diplômé de HEC, président et co-fondateur du groupe Point Vision (40 centres ophtalmologiques, 1,2 million de patients par an). Il apporte au Conseil d'administration de Quantum Genomics sa vision de médecin-entrepreneur soucieux d'offrir le meilleur accès aux soins pour tous, associée à 25 ans d'expérience réussie dans le secteur pharmaceutique.

Le Dr François Pelen rejoint le Conseil d'administration de Quantum Genomics ce jour et sa nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de la société prévue le 22 juin 2022.