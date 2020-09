Quantum Genomics fait le point sur le contrat de financement avec Negma Group

(Boursier.com) — Quantum Genomics fait le point sur le contrat de financement conclu avec Negma Group Ltd, le 26 mars. Conclu dans un contexte de crise sanitaire inédite, ce contrat de financement est constitué d'un prêt d'un montant maximal de 8 millions d'euros et d'une émission de bons de souscription d'actions. Il était renouvelable 2 fois d'un commun accord entre la Société et Negma Group Ltd pour un montant total maximal de 24 ME.

A ce jour, Quantum Genomics a encaissé l'intégralité de la première partie de ce financement, soit 8 ME et émis 2.175.584 bons de souscription d'actions (BSA). 2,6 ME restent à rembourser par émission d'actions. Les modalités d'exercice de ces BSA sont détaillées dans le communiqué du 26 mars dernier.