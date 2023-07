Quantum Genomics : en négociation exclusive avec Vistacare

(Boursier.com) — Quantum Genomics est entrée en négociation exclusive en vue d'un rapprochement avec Vistacare Medical, HealthTech française développant une technologie innovante dédiée au traitement des plaies complexes et qui répond ainsi aux besoins insatisfaits de ce marché.

Vistacare Medical est à l'origine de la WEC thérapie (Wound Environment Controlled pour contrôle de l'environnement de la plaie), un concept très innovant à partir duquel elle a développé puis commercialisé son dispositif médical breveté Vistacare, permettant aux professionnels de santé d'agir directement sur trois paramètres environnementaux essentiels pour accélérer la cicatrisation des plaies complexes (la teneur en oxygène, la température et l'hygrométrie). "C'est une avancée majeure puisqu'il n'existait jusqu'alors aucun traitement, que ce soient les différents pansements ou les procédures plus innovantes, permettant d'agir sur ces 3 variables en même temps et de manière adaptée à l'évolution de la plaie", commente Quantum Genomics.

La rupture technologique qu'offre Vistacare Medical lui a permis de lever 7,2 millions d'euros depuis sa création, dont 4 ME en capital auprès de deux fonds d'investissement, Cap Innov'Est (France) et Noshaq (Belgique). L'innovation technologique proposée par Vistacare Medical, l'apport financier et la cotation en bourse de Quantum Genomics ainsi que la complémentarité du savoir-faire des équipes, sont autant d'atouts qui doivent permettre au nouvel ensemble de conquérir une place de 1er plan sur le marché des plaies complexes dont les besoins de prise en charge restent insatisfaits.