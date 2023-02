Quantum Genomics : en discussions avancées avec deux sociétés

(Boursier.com) — La biotech Quantum Genomics a annoncé un remaniement de son Conseil d'Administration et une restructuration de ses effectifs pour se focaliser sur de nouveaux projets suite à l'arrêt du développement de firibastat en cardiologie. Le Conseil d'Administration a proposé et décidé la nomination de Jean-Philippe Milon (Directeur Général de Quantum Genomics) en tant que Président du Conseil d'Administration, en complément de son mandat de Directeur Général. Jean-Philippe Milon occupe ainsi désormais la fonction de Président Directeur Général de la société.

Quantum Genomics précise avoir engagé des discussions avec plusieurs sociétés cotées et non cotées, et retenu deux projets, une société de Biotech et une société de Medtech après avoir analysé plus d'une vingtaine de dossiers.

Des discussions avancées avec les équipes managériales et des procédures de " due diligence " opérationnelle sont en cours. Ces discussions stratégiques sont menées en étroite relation avec Otium Capital, premier actionnaire de Quantum Genomics.