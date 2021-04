Quantum Genomics dévisse, fin de la collaboration en Chine

(Boursier.com) — Quantum Genomics décroche de 10,5% sous les 4 euros ce matin. Le groupe a annoncé en effet la fin de la collaboration relative au développement et à la commercialisation du firibastat en Chine avec le laboratoire chinois Qilu Pharmaceutical. Dans le cadre de leur collaboration, Quantum Genomics et Qilu Pharmaceutical "ne sont pas parvenus à aligner leurs positions sur le développement du firibastat". En conséquence, Quantum Genomics retrouve les droits pour le marché chinois et reprend les discussions qui étaient engagées avec des laboratoires internationaux pour ce marché.

"Forte d'une position de trésorerie qui s'est significativement renforcée au cours de l'exercice 2020, la société Quantum Genomics reste déterminée et confiante dans sa capacité à compléter sa couverture géographique par la signature de contrats de partenariats servant les intérêts de toutes les parties prenantes", ajoute le groupe.