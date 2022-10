Quantum Genomics : des financements jusqu'au 2e trimestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2022, Quantum Genomics a continué de recevoir les paiements dus au titre des contrats de partenariat annoncés en 2020. Quantum Genomics a ainsi facturé et encaissé 2,5 millions d'euros de revenus provenant de ces partenariats, dont 1,9 ME de redevances, correspondant aux paiements d'étape ('milestones') liés aux premiers patients recrutés en Corée du Sud et à Taiwan dans le cadre de l'étude REFRESH. Par ailleurs, un montant de 0,6 ME a été refacturé au partenaire Biolab pour la conduite de l'étude FRESH au Brésil.

A fin juin 2022, les produits d'exploitation de Quantum Genomics s'élèvent à 2,9 ME (2,7 ME un an plus tôt). Le résultat d'exploitation s'établit à -9,6 ME, (-7,2 ME à fin juin 2021).

Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 1,2 ME, le résultat net est de -8,8 ME au 30 juin 2022.

Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -11 ,4 ME sur la période. A l'issue de ce semestre, les capitaux propres de la société s'élèvent à 19,7 ME (11,4 ME à fin décembre 2021). Cette hausse s'explique par la réalisation, le 27 avril 2022, d'une augmentation de capital d'un montant de 17,5 ME, dont 1,9 ME souscrit par le laboratoire pharmaceutique Gulf Pharmaceutical Industries Julphar. A fin juin, la trésorerie disponible atteint ainsi 19,5 ME (13,5 ME au 31 décembre 2021), tandis que les dettes financières sont de 3 ME. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 ME accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 ME obtenu auprès de BPIFrance.

Quantum Genomics finance ainsi ses activités jusqu'au 2e trimestre 2023. Cet horizon de trésorerie ne tient pas compte de paiements que pourraient percevoir la société dans le cadre de la signature de nouveaux contrats de licence, notamment pour les Etats-Unis et l'Europe.