Quantum Genomics : des données expérimentales prometteuses pour QGC606

(Boursier.com) — Quantum Genomics a annoncé la publication dans Canadian Journal of Cardiology d'un nouvel article scientifique rapportant l'efficacité de son second candidat-médicament, QGC606, dans un modèle expérimental d'insuffisance cardiaque.

Cet article présente les résultats d'une étude menée avec QGC606 chez des souris ayant subi un infarctus du myocarde, en collaboration avec l'équipe INSERM dirigée par Catherine Llorens-Cortès au Collège de France et l'équipe de l'Institut de Biologie de l'Université Paris-Sorbonne dirigée par le Pr. Onnik Agbulut.

Quantum Genomics précise que les données rapportées dans cet article démontrent l'efficacité d'un traitement oral avec le QGC606 pour améliorer la fonction cardiaque et réduire la fibrose pour ainsi prévenir l'apparition d'une insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde et ce à une dose 6 fois plus faible que le firibastat (principal candidat-médicament actuellement développé par Quantum). L'efficacité du QGC606 est également comparable à celle du ramipril sélectionné comme produit de référence mais contrairement au ramipril, le produit QGC606 à l'instar du firibastat n'affecte pas les niveaux de pression artérielle des souris.

" Les données expérimentales obtenues avec ce nouveau produit sont particulièrement prometteuses car elles font du QGC606 un potentiel produit " best-in-class " " a déclaré Fabrice Balavoine, Vice-Président Recherche et Développement de Quantum Genomics." Elles viennent renforcer les résultats déjà obtenus avec le firibastat et valider encore davantage le bénéfice thérapeutique des inhibiteurs d'Aminopeptidase A cérébrale pour prévenir une dégradation de la fonction cardiaque après un infarctus du myocarde. "