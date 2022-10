Quantum Genomics : coup dur pour firibastat

(Boursier.com) — Coup dur pour Quantum Genomics. La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque annonce des résultats d'efficacité du firibastat non significatifs par rapport au placebo dans son étude de phase III FRESH. Ces résultats feront l'objet d'une présentation détaillée lors du congrès de l'AHA.

"Le firibastat n'a malheureusement pas pu démontrer une efficacité significativement supérieure au placebo dans l'étude de phase III FRESH. Ceci amène la Société à arrêter prématurément la deuxième étude de phase III REFRESH pour des raisons éthiques vis-à-vis des patients. De la même façon, au vu de ces résultats, la décision a été prise d'arrêter le développement du firibastat en cardiologie", commente Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics.

"Pour autant, nous nous engageons à continuer à mobiliser toutes nos forces afin de développer de nouveaux traitements innovants destinés à sauver plus de vies chez plus de patients. C'est dans ce sens que nous avons d'ores et déjà identifié des BioTech/MedTech avec lesquelles nous sommes en cours de négociation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien à nos côtés et ceux qui nous soutiennent dans cette quête d'innovation thérapeutique qui a toujours été la nôtre", ajoute Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

"L'arrêt du développement du firibastat en cardiologie, et en particulier de l'étude REFRESH, permettra à la Société de décaler son horizon financier au troisième trimestre 2023. Nous allons désormais réallouer nos ressources financières, qui s'élèvent à ce jour à 11 MEUR avant arrêt de l'étude REFRESH, au développement de nouvelles molécules innovantes dans des domaines thérapeutiques insatisfaits" rajoute Benoit Gueugnon, Directeur Administratif et Financier de Quantum Genomics.