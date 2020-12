Quantum Genomics : contrat stratégique avec Delpharm

(Boursier.com) — Quantum Genomics a signé un contrat stratégique avec Delpharm pour la fabrication des prochains lots cliniques de comprimés de firibastat à l'échelle industrielle et la mise en place des lignes de production des futurs lots commerciaux. L'efficacité du firibastat, premier candidat-médicament, représentant de la classe des inhibiteurs de l'aminopeptidase A cérébrale, est actuellement évaluée dans un essai clinique international de phase III (étude FRESH) chez des patients hypertendus non contrôlés en dépit d'un traitement comprenant au moins deux classes de médicaments antihypertenseurs dont un diuretique et dans un essai clinique de phase II (étude QUORUM) chez des patients après infarctus du myocarde.

"Nous sommes très heureux de confier la production des futurs comprimés de firibastat à Delpharm dont l'expertise en développement pharmaceutique et les capacités de ses nombreux sites de production en font un des leaders européens du secteur. L'équipe de Delpharm dispose depuis plus de 30 ans d'une solide réputation de producteur de médicaments au service des sociétés et des groupes pharmaceutiques les plus exigeants", a déclaré Fabrice Balavoine, Vice-Président Recherche et Développement de Quantum Genomics.