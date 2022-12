Quantum Genomics confirme des discussions avec des sociétés de Biotech et Medtech

(Boursier.com) — Quantum Genomics a fait un point de situation suite à l'abandon depuis fin octobre du développement de ses projets de candidats médicaments dans l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque.

La trésorerie de la société s'élève à 10,6 ME en date du 7 décembre 2022. Quantum ayant pris la décision d'arrêter également sa seconde étude de phase III REFRESH, ainsi que tous les développements annexes, les discussions se poursuivent avec les différentes parties prenantes pour solder et clôturer les activités en cours.

Quantum annonce avoir engagé des discussions avec des sociétés de Biotech et Medtech, cotées et non cotées, et étudie toutes les opportunités et modalités de rapprochements possibles pour construire un nouveau projet d'entreprise. En lien avec ces interactions, la société discute avec ses investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs.

En parallèle, Quantum investigue tout repositionnement possible de sa molécule firibastat dans d'autres indications en dehors de l'hypertension artérielle résistante et de l'insuffisance cardiaque. La société prévoit un nouveau point d'étape au plus tard en février 2023.