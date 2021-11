Quantum Genomics : conclut un accord de licence exclusif avec Teva Israel

(Boursier.com) — Quantum Genomics a signé un accord exclusif de licence avec Teva Israel Ltd. -filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd- pour commercialiser le firibastat en Israël. Laboratoire de dimension internationale créé et basé en Israël, Teva recevra les droits exclusifs de commercialisation pour son marché historique dans l'indication hypertension artérielle résistante et difficile à traiter.

Quantum Genomics recevra des paiements qui pourront atteindre 11 M$ ainsi que des royalties s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures du firibastat.