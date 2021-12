Quantum Genomics conclut un accord de licence et de production exclusif avec le laboratoire pharmaceutique JULPHAR

(Boursier.com) — Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, annonce ce jour la signature d'un accord exclusif de licence et de production avec Julphar pour commercialiser et produire firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans les CEI et en Turquie.

Laboratoire basé aux Emirats Arabes Unis et leader dans la région "MENA" ("Middle East North Africa"), Julphar recevra les droits exclusifs de commercialisation et de production du firibastat pour les zones géographiques suivantes : la région "MENA" ("Middle East North Africa") ; les CEI (Communauté des Etats Indépendants), la Turquie et l'intégralité des autres pays du continent Africain.

Disposant d'une structure industrielle de pointe permettant la production du firibastat à grande échelle, Julphar sera également le fournisseur exclusif de Quantum Genomics pour les régions mentionnées.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 20 M$ ainsi que des royalties sur les ventes futures du firibastat.

Julphar s'est également engagé à investir dans Quantum Genomics à hauteur de 2 M$ au travers d'un placement privé. Les modalités de cette opération seront détaillées prochainement.

"Julphar, qui a été créé il y a 40 ans, est l'un des plus importants laboratoires pharmaceutiques de la région "MENA". Son succès s'est bâti autour d'un portefeuille produits comprenant des anti-infectieux, des produits dermatologiques, des solutions contre le diabète et d'une forte présence au MENA. Son activité est en pleine expansion et la cardiologie est un axe central d'investissement. Julphar fait également parti des producteurs les plus importants de la région et est le partenaire idéal pour supporter les futurs besoins de production du firibastat. Nous réfléchissons d'ores et déjà à ce que Julphar puisse satisfaire une partie de nos futurs besoins de production pour les Etats-Unis et l'Europe" a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.