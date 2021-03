Quantum Genomics compte conforter sa Trésorerie au 1er semestre

(Boursier.com) — Quantum Genomics affiche des produits d'exploitation de 2,3 ME sur l'exercice 2020. Le résultat d'exploitation s'établit à -13,9 ME, contre -10,8 ME en raison de l'augmentation des dépenses dans les essais cliniques, tandis que les charges de personnel restent bien maitrisées. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 2,1 ME, le résultat net est de -11,5 ME au 31 décembre 2020. Le cash-flow libre s'établit à -12 ME sur la période.

La trésorerie disponible atteignait 27,1 ME au 31 décembre 2020, contre 11,2 ME au 31 décembre 2019, tandis que la société n'a aucune dette financière. Début 2021, Orient EuroPharma Co. Ltd (OEP) est entré au capital dans le cadre d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 0,9 ME.

Quantum Genomics aborde donc l'exercice 2021 avec un niveau de trésorerie conforté, qui devrait continuer de se renforcer dès le premier semestre 2021 grâce aux paiements initiaux attendus sur les contrats de licences signés au dernier trimestre 2020. En complément, Quantum Genomics devrait percevoir dès l'année 2021 des paiements d'étapes " milestones " significatifs liés à l'inclusion des premiers patients Asiatiques dans l'étude de phase III REFRESH.