Quantum Genomics : augmentation de capital réservée à 4,5 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics vient de lancer une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé au prix de 4,5 euros par action. Quantum Genomics entend ainsi structurer son capital, institutionnaliser son actionnariat et sécuriser le financement des investissements nécessaires à la production industrielle du firibastat et au développement de combinaisons fixes.

Otium Capital, le family office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, fondateur de SmartBox Group, s'est engagé de manière irrévocable à souscrire au Placement Privé à hauteur de 4 ME via sa holding B.A.D.21 à un prix maximum de 4,5 euros par action, devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence au capital de Quantum Genomics. La société a par ailleurs reçu d'autres engagements de souscription dans les mêmes conditions portant le montant global d'engagements de souscription reçus à 5,5 ME.

La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés le 3 décembre 2020, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. Le résultat du Placement Privé sera annoncé par voie de communiqué de presse dès que possible après la clôture du livre d'ordres. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 7 décembre.