Quantum Genomics annonce la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec Qilu Pharmaceutical

Quantum Genomics annonce la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec Qilu Pharmaceutical









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics annonce la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec Qilu Pharmaceutical pour développer et commercialiser le firibastat en Chine, y compris Hong-Kong et Macao. Après un premier partenariat en Asie, ce nouvel accord constitue la deuxième étape de la stratégie de partenariats de Quantum Genomics en Asie.

Selon les termes de l'accord, Qilu Pharmaceutical recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante en Chine, y compris Hong-Kong et Macao. Qilu Pharmaceutical entend en outre rejoindre l'étude de Phase III conduite dans l'hypertension difficile à traiter / résistante en Chine.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 50 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du firibastat.

La population souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante pour les territoires mentionnés est comprise entre 25 et 30 millions.

"Qilu Pharmaceutical est l'une des principales sociétés pharmaceutiques en Chine et compte 10 sites de fabrication sur son territoire domestique ainsi que 5 centres de 'R&D' aux États-Unis et en Chine. Qilu Pharmaceutical, qui a lancé plus de 200 produits en Chine, est un acteur "leader" dans le domaine cardiovasculaire et a établi des partenariats de long terme avec des entreprises internationales. Avec un réseau de vente complet et une équipe marketing expérimentée, Qilu Pharmaceutical est un partenaire de choix et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe", a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

"Quantum Genomics est une société biopharmaceutique de premier plan, spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments fondée sur le mécanisme central d'inhibition de l'aminopeptidase A", a déclaré le Dr Binhui (Ben) Ni, Chief Business & Investment Officer, Corporate Vice-President de Qilu Pharmaceutical, "Le développement de Firibastat, premier inhibiteur de l'aminopeptidase A cérébrale actuellement mis au point pour traiter l'hypertension artérielle seul ou en association avec d'autres médicaments antihypertenseurs, offre une véritable alternative pour répondre à d'importants besoins jusqu'ici non satisfaits en Chine. Nous sommes confiants dans la capacité de ce nouveau traitement, qui s'appuie sur de solides données cliniques, à avoir un impact positif sur la vie des patients."