Quantum Genomics annonce l'obtention de financements non dilutifs pour 3 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce ce jour l'obtention de financements non dilutifs pour 3 millions d'euros.

La BNP a accordé un prêt de 1,5 million d'euros, structuré sous forme de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%. La société pourra solliciter un amortissement du prêt jusqu'à 5 ans.

BPIfrance a accordé un prêt innovation 'R&D' de 1.5 million d'euros, d'une durée de 7,6 ans au taux de 0,72%. La première échéance est payable le 31 décembre 2023.

"Nous remercions le gouvernement français, Bpifrance et nos partenaires bancaires pour leur soutien. L'obtention de ces financements complémentaires, dont les démarches ont été initiées en novembre 2020, sécurise notre trésorerie dans un contexte sanitaire qui reste incertain. Ils s'ajoutent aux fonds levés en décembre 2020 et aux partenariats signés pour consolider et accélérer le déroulement de nos programmes de R&D", a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général.