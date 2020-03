Quantum Genomics accuse une perte de -9,1 ME en 2019

(Boursier.com) — Les comptes 2019 de Quantum Genomics font ressortir un résultat d'exploitation de -10,8 ME contre -13,6 ME un an plus tôt, en raison de la baisse des dépenses liées à la fin de l'étude de Phase IIb NEW-HOPE. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 1,5 ME, le résultat net est de -9,1 ME, contre -12 ME lors de l'année précédente.

Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -10,7 ME sur la période. A fin décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 10,2 ME, auxquels s'ajoutent 0,7 ME d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance). La société n'a aucune dette financière et la trésorerie disponible atteignait 11,2 ME, contre 14,8 ME au 31 décembre 2018.

Quantum vient d'annoncer la mise en place d'un financement dans le cadre d'un accord conclu avec Negma.