Quantum Genomics : accord de licence et de collaboration avec Faran en Gèce

(Boursier.com) — Quantum Genomics a signé un accord exclusif de licence et de collaboration avec Faran pour développer et commercialiser le firibastat en Grèce. Cet accord constitue la première étape de la stratégie de partenariat de Quantum Genomics en Europe. Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique grec recevra les droits exclusifs de commercialisation du Firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante dans son pays. En outre, Faran apportera son support à l'étude globale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante en Grèce. Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 12,1 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du Firibastat.

Plus de 20% de la population générale adulte en Grèce souffre d'hypertension. L'hypertension résistante est un trouble courant dont la prévalence est estimée à plus de 10% dans la population générale hypertendue.