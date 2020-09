Quantum Genomics a signé un deuxième accord de licence pour le firibastat en Asie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quantum Genomics a signé un deuxième accord exclusif de licence et de collaboration avec Orient EuroPharma (OEP) pour développer et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après un premier partenariat en Amérique latine, ce nouvel accord constitue la première étape de la stratégie de partenariats de Quantum Genomics en Asie.

Selon les termes de l'accord, OEP recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter et résistante à Taiwan, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, au Myanmar, au Cambodge, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En outre, OEP financera une partie de l'étude de phase III menée dans l'hypertension difficile à traiter et résistante à Taiwan dans le cadre de l'essai pivot de phase III dirigé par Quantum Genomics.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 19 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du firibastat. Quantum précise que la population souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante pour les territoires mentionnés est estimée à 10 millions.