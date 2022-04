Quantum Genomics : 16,6 ME de perte en 2021

(Boursier.com) — Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Quantum Genomics a continué de recevoir les paiements dus au titre des contrats de partenariat annoncés en 2020. Quantum Genomics a ainsi facturé et encaissé 2,3 millions d'euros de redevances, correspondant aux paiements initiaux ('upfront payments') des contrats de partenariat signés en Corée du Sud, en Grèce et au Canada. A ce montant s'ajoute le paiement de 1M$ facturé en avril 2022, correspondant au premier paiement d'étape (milestone) et qui fait suite à l'inclusion du premier patient sud-coréen dans l'étude REFRESH.

A fin décembre 2021, les produits d'exploitation s'élèvent à 3,2 ME (2,3 ME un an plus tôt). Le résultat d'exploitation s'établit à -19,2 ME (-13,9 ME à fin décembre 2020). Les charges de personnel restent maîtrisées, tandis que l'avancement des études cliniques conduit logiquement à une hausse des charges d'exploitation.

Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 2,7 ME, le résultat net est de -16,6 ME au 31 décembre 2021. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -16,9 ME sur la période.

Renforcement de la situation financière

A l'issue de cet exercice, les capitaux propres de la société s'élèvent à 11,4 ME, auxquels s'ajoute 0,2 ME d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance). En début d'année, le laboratoire Orient EuroPharma Co. Ltd (OEP) est entré au capital de Quantum Genomics dans le cadre d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 0,9 ME, renforçant la coopération entre les deux sociétés en Asie du Sud-Est et en Océanie.

Fin 2021, la trésorerie disponible atteint ainsi 13,5 ME (27,2 ME au 31 décembre 2020), tandis que les dettes financières sont de 3 ME. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 ME accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 ME obtenu auprès de BPIFrance.

Le 27 avril 2022, Quantum Genomics a réalisé avec succès une augmentation de capital d'un montant de 17,5 ME, comprenant 1,9 ME de la part de Julphar. Cette opération couvre les besoins de la société jusqu'au 2e trimestre 2023, et sécurise les activités de recherche de Quantum Genomics dans un contexte macro-économique particulièrement délicat.

La société dispose ainsi d'une structure actionnariale renforcée et de la confiance renouvelée de ses actionnaires historiques, dont Otium Capital et Vatel Capital, de son partenaire Julphar et de nouveaux investisseurs institutionnels.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, commente : "Dans un environnement toujours impacté par la crise pandémique, nous avons, tout au long de l'exercice 2021, poursuivi nos programmes de recherche et avons signé deux nouveaux contrats de partenariat. Notre ambition affirmée est de lancer, dès la fin de l'année 2023, la phase de commercialisation du firibastat dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante. Pour mener à bien nos projets actuels mais aussi pour explorer de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs, nous venons de réaliser une augmentation de capital dont le succès témoigne du soutien et de la confiance de nos actionnaires historiques, de notre partenaire Julphar et de nouveaux actionnaires. Nous poursuivons donc notre trajectoire de développement avec confiance, sérénité et détermination, et nous sommes en ordre de marche pour réaliser le premier enregistrement du firibastat fin 2023. Nous nous rapprochons ainsi d'une étape fondamentale pour Quantum Genomics et ses actionnaires, et très attendue par les millions de patients dans le monde, qui souffrent d'hypertension artérielle résistante ou difficile à traiter".