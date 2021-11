Quantum Genomics : +11% après les annonces

(Boursier.com) — Quantum Genomics grimpe de 11% à 4,55 euros ce vendredi après avoir signé un accord exclusif de licence avec Teva Israel Ltd, filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd- pour commercialiser le firibastat en Israël. Laboratoire de dimension internationale créé et basé en Israël, Teva recevra les droits exclusifs de commercialisation pour son marché historique dans l'indication hypertension artérielle résistante et difficile à traiter. Quantum Genomics recevra des paiements qui pourront atteindre 11 M$ ainsi que des royalties s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures du firibastat.

"Quantum Genomics continue son maillage géographique pour la commercialisation future de firibastat... Ce partenariat TEVA ne concerne qu'Israël pour le moment mais intervient à un moment charnière. En effet, le deal majeur avec une big pharma couvrant l'Europe et les USA commence à se faire attendre. Pour rappel, il est attendu au T1 2022 à ce stade" commente Portzamparc qui poursuit : "Teva pourrait être un candidat légitime pour ce partenariat d'envergure. Nous intégrons ces nouveaux éléments à notre valorisation, toutefois sans modification significative de notre objectif de cours". De quoi viser un cours de 13 euros en restant à l'achat.