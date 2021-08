Quantum Genomics : +10%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l' occasion de l'ESC 2021, Quantum Genomics a présenté les résultats de son étude de phase IIb (QUORUM) dans l'insuffisance cardiaque. Le critère primaire de cette étude est l'amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche par rapport à la première mesure de l'essai... Chez les patients qui ont reçu firibastat 100 mg BID et firibastat 500 mg BID, on constate une amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche de 53% à 59% et de 51% à 58% respectivement. Tandis que pour le bras traité avec 5 mg BID de ramipril la fraction d'éjection est passée de 50% à 57%. Aucune différence significative n'a donc été constatée entre les 3 populations. Bien que ces résultats ne démontrent pas d'efficacité supérieure au traitement de référence ils restent très prometteurs pour firibastat. En effet, l'étude montre que firibastat a un effet équivalent au ramipril avec une très bonne tolérance même aux doses les plus élevées. Par ailleurs, chez les patients à fraction d'éjection basse (<50%), firibastat semble surpasser ramipril...

"Ces résultats étaient attendus avec impatience car ils sont un point déterminant du deal qui est en cours de négociation pour les territoires Europe et USA" commente Portzamparc. "Avec cette étude, les choses changent légèrement pour le futur partenaire : 1/ la population cible est divisée par 2 (IC Sévère) mais du fait du besoin médical la société table sur un pricing multiplié par 2 et 2/ une efficacité avérée mais non supérieure au traitement de référence augmente le risque commercial sur cette indication. Certes l'indication IC est importante dans la structuration du deal mais elle reste largement minoritaire. Rappelons que l'IC ne représente que 8% du deal selon notre modélisation, tandis que la HTA représente 92%. La société prévoit désormais de signer le deal au T1 2022 (vs T4 2021). Au regard, de ces bons résultats nous confirmons nos scénarios et réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours 13 euros" conclut l'analyste. Le titre grimpe de près de 10% à 5,70 euros ce lundi en bourse de Paris.